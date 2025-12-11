Champions: la Juve batte il Pafos, il Napoli cade in casa del Benfica di Mourinho

Come il martedi, anche il mercoledì di Champions League è agrodolce per le due squadre italiane impegnate. Nella sesta giornata della League Phase, la Juventus all’Allianz Stadium liquida con un 2-0 i ciprioti del Pafos, mentre il Napoli, con identico punteggio al passivo, cade a Lisbona contro il Benfica di Josè Mourinho. In classifica generale migliora decisamente la posizione dei bianconeri: 17esimo posto con 9 punti. Negli ultimi due turni la compagine di Luciano Spalletti se la vedrà a Torino contro il Benfica dello Special One, prima di chiudere a Montecarlo in casa del Monaco. Discorso diverso per il Napoli 23esimo a quota 7; i partenopei di Antonio Conte dovranno fare punti tra la trasferta di Copenaghen e la sfida del Maradona contro il Chelsea di Maresca altrimenti l’eliminazione sarà certa.



Juventus-Pafos 2-0. La seconda vittoria di fila dopo quella centrata in Norvegia con il Bodo, consente alla Vecchia Signora di uscire da una posizione di classifica complicata. Adesso, invece, gli spareggi sono a un passo e l’aritmetica tiene Madama in corsa anche per entrare tra le prime 8. I padroni di casa, però, nel primo tempo soffrono molto il dinamismo e l’intraprendenza della squadra di Cipro che domina il match ma senza riuscire a segnare. Nella ripresa cambia tutto e la Juve passa in vantaggio al 66′: McKennie sfrutta l’assist di Cambiaso e batte il portiere con un tiro all’angolino alto. Sette minuti dopo David chiude il conto finalizzando con un tocco ravvicinato una splendida ripartenza.



Benfica-Napoli 2-0. L’Europa si conferma indigesta per le compagini allenate da Antonio Conte. Ne approfitta quel vecchio volpone di Josè Mourinho: la vittoria dei lusitani è meritatissima, campioni d’Italia non pervenuti. Al minuto numero 20 McTominay non è reattivo su un pallone vagante, Rios ci si avventa e porta avanti i suoi. La rivoluzione tecnico-tattica del tecnico dei partenopei attuata nell’intervallo non cambia le cose e al 48′ i padroni di casa raddoppiano con uno splendido colpo di tacco di Barreiro. C’è ancora tempo per rimediare ma il Napoli non ha la forza per provare a cercare il pareggio. Curiosità finale: al momento la squadra più forte d’Europa è l’Arsenal. Gunners al comando con 18 punti, unica squadra a punteggio pieno.