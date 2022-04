Ucraina, truppe Nato al confine con l’Europa. Di Maio: contrari ad intervento militare

Lo ha detto il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg, che in un’intervista afferma”Ci troviamo in mezzo a una trasformazione fondamentale che riflette le conseguenze a lungo termine”delle azioni del presidente russo Vladimir Putin”. “Quella che abbiamo di fronte ora è una nuova realtà, una nuova normalità per la sicurezza europea” ha sottolineato Stoltenberg.

Anche secondo Kiev, l’Ucraina non è il solo obiettivo di Putin. Citato da Ukrinform, il presidente Zelensky dichiara: “L’aggressione russa non doveva essere limitata alla sola Ucraina, alla distruzione della nostra libertà e delle nostre vite. L’intera Europa è un obiettivo per la Russia”. Poi aggiunge: “Ecco perché non è solo dovere morale di tutte le democrazie, di tutte le forze europee, sostenere il desiderio di pace dell’Ucraina”.

A sostenere lo sforzo dell’Ucraina nel conflitto la Gran Bretagna, sostegno testimoniato dalla visita di Boris Johnson, a sorpresa, a Zelensky. Dopo il meeting, l’inquilino di Downing Street ha scritto su Twitter: “La Gran Bretagna prepara un nuovo pacchetto di aiuti finanziari e militari all’Ucraina a testimonianza del suo impegno verso questo Paese nella lotta contro la barbarica campagna russa”. La presidenza britannica ha poi fatto sapere che sono pronti all’invio veicoli blindati e sistemi missilistici anti-nave.

La Farnesina è però contraria ad un intervento della Nato, seppur l’Italia ha già dato circa 600 milioni di euro in aiuti. Il Ministro degli Esteri Di Maio afferma: “Ci opporremo a un intervento militare della Nato nella guerra in Ucraina, perché questo porterebbe a una Guerra mondiale militare. Siamo già in una guerra mondiale, ma fortunatamente non dal punto di vista militare”.