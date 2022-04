Maltempo e fulmini: colpito uno scout. A fuoco anche un appartamento

Uno scout di 18 anni e un bambino, sempre scout, di 7 sono rimasti feriti ieri pomeriggio a Costabissara da un fulmine, nel corso di un’uscita della loro associazione.

Il 18enne è stato colpito da una scarica elettrica mentre issava la bandiera nel campo scout al campo scout allestito per questo fine settimana in via Baden Powell nei pressi degli impianti sportivi. L’incidente poteva aver conseguenze più gravi, ma per fortuna il ragazzo ha riportato ustioni ad una mano, in parte ad un braccio e al piede e non è a rischio di vita. Colpito dalle conseguenze del fulmine anche il lupetto che si trovava vicino: ha riportato ustioni ad una mano e le sue condizioni non sono gravi.

I due sono stati soccorsi da un’ambulanza del Suem 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove sono rimasti sotto osservazione per alcune ore. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, a cui è affidato il compito di ricostruire quanto accaduto.

L’ondata di maltempo ha colpito ieri pomeriggio tutto il Veneto, con pioggia, grandine e raffiche di vento, con decine le chiamate ai servizi di emergenza. Decine di interventi per i vigili del fuoco, intervento alle 15.45 anche a Sovizzo, dove in via IV novembre è andato a fuoco un appartamento: le fiamme probabilmente sono state innescate da un fulmine. Nessuno è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Vicenza, con il personale di prima partenza e l’autoscala, sono entrati all’interno della casa dotati di autorespiratori, spegnendo le fiamme che hanno interessato un armadio in una camera al primo piano di una villetta bifamiliare. Danni da fumo a tutta la zona notte.