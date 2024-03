Usa 2024: Biden e Trump conquistano la nomination. Nuova sfida a novembre per la Casa Bianca

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, e Donald Trump conquistano la nomination in vista delle elezioni presidenziali in programma martedì 5 novembre 2024. Biden ha ottenuto infatti abbastanza delegati per rivendicare la sua nuova candidatura, oltre 1.900 secondo i media americani.

Stessa sorte per Donald Trump, che ha vinto le primarie repubblicane sempre in Georgia, in Mississippi e nello stato di Washington. L’ex presidente si è aggiudicato in tutto 1.221 delegati in vista della convention nazionale dei Repubblicani, più dei 1.215 necessari a ottenere la nomina a candidato alla presidenza Usa.

Il round odierno delle primarie, con un esito sostanzialmente scontato, fornisce comunque alcune indicazioni in vista del voto di novembre. Le prime analisi di ciò che è accaduto in Georgia, evidenzia la Cnn, mostrano che Nikki Haley – l’ultima avversaria di Trump a ritirarsi dalla corsa – ha ottenuto molti voti in aree molto popolate nei sobborghi. Un elemento che Trump dovrà tenere in considerazione in vista della sfida con Biden, che nelle ultime elezioni ha conquistato la Georgia.

Il tycoon si è presentato alle primarie sostanzialmente incontrastato, dal momento che l’ex ambasciatrice all’Onu, sua principale avversaria, ha sospeso la propria candidatura dopo la sconfitta alle recenti primarie del Super Tuesday.

Grazie alle primarie di questo martedì anche il presidente in carica Joe Biden si è assicurato i delegati necessari alla nomina da parte del partito democratico, confermando così che le elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre saranno una riedizione della sfida del 2020 tra Trump e Biden. I due sono ora “presumptive nomineé” in attesa della consacrazione ufficiale alle convention estive dei loro rispettivi partiti.

Biden, riferiscono i media americani dalla Cnn al Washington Post, ha già raggiunto la soglia di 1968 delegati necessari per la nomination democratica con il risultato delle primarie in Georgia.