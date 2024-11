USA, Matt Gaetz non sarà Segretario alla Giustizia. Trump candida Pam Bondi

La squadra di governo di Donald Trump sta prendendo forma, anche nel percorso sta perdendo qualche pezzo. Matt Gaetz si è ritirato dalla corsa a segretario della Giustizia. Lo ha fatto sapere in un post su X, dopo avere incontrato mercoledì i senatori repubblicani insieme al vicepresidente eletto J. D. Vance, ed ha scritto: “Ho avuto colloqui eccellenti e ho apprezzato le considerazioni dei senatori e il loro sostegno. Chiaramente la mia conferma sta diventando una distrazione per il lavoro cruciale svolto dallo staff per la transizione”. Gaetz ha aggiunto: “in questo momento non c’è tempo da perdere. Per questo motivo ho deciso di ritirarmi dalla nomina all’incarico di procuratore generale. Il Dipartimento della Giustizia di Trump dovrà essere pronto a lavorare dal primo giorno”.

La nomina di Gaetz per guidare il Dipartimento della Giustizia aveva innescato una serie di critiche e polemiche: l’ex deputato era stato già indagato proprio dal Dipartimento della Giustizia e dalla Commissione Etica della Camera statunitense dopo che un suo associato si è dichiarato colpevole di traffico a fini sessuali. Inoltre due donne hanno anche recentemente dichiarato di essere state pagate da Gaetz in cambio di prestazioni sessuali, e una di esse ha aggiunto di avere visto Gaetz avere un rapporto con una ragazza di 17 anni durante una festa.

Donald Trump plaude la scelta di Gaetz: “Apprezzo i recenti sforzi di Gaetz nel cercare di essere confermato ministro della Giustizia. Stava facendo bene, ma allo stesso tempo non voleva essere una distrazione per l’amministrazione. Cosa che rispetto. Matt ha un grande futuro e non vedo l’ora di assistere alle grandi cose che farà”.

Dopo il passo indietro di Matt Gaetz, il presidente eletto degli Stati Uniti ha annunciato la nomina dell’ex procuratrice generale della Florida, Pam Bondi quale nuovo Us Attorney General, il capo del Dipartimento della Giustizia, aggiungendo: “Per troppo tempo il Dipartimento di Giustizia è stato usato contro di me e altri repubblicani. Ma non più. Pam lo riporterà al suo principio di combattere il crimine e rendere l’America sicura. E’ intelligente e tosta, è una combattente per l’America First e farà un lavoro fantastico”.