Carrozzeria abusiva e commercio d’auto usate “in garage” del condominio

Nuova “puntata” di abusivismo commerciale che emerge in seguito al blitz della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza, con supporto della Polizia Locale, in questo caso andando a scovare una carrozzeria non autorizzata il cui titolare operava, in pratica, nel garage di un condominio sito nel centro urbano di Lonigo, del tutto in beffa alle normative.

A finire da qualche tempo nella lente di osservazione un carrozziere e commerciante di auto usate. Si tratterebbe di un uomo di origini della Serbia, con approfondimenti scattati dopo le segnalazioni inoltrate da alcuni residenti della zona.

Il sopralluogo operativo dei finanzieri avvenuto nei giorni scorsi, finalizzato a un controllo di natura fiscale con mandato della Procura berica, ha permesso di osservare una serie di automobili all’interno dell’abitazione del cittadino serbo. Tutto questo nonostante il divieto a questo tipo di attività in proprio opposto dagli uffici del Comune di Lonigo, che ne avevano respinto l’istanza di autorizzazione. I locali privati erano stati valutati non idonei, infatti, ma a quanto emerge ora il commerciante aveva disatteso l’ordine, lavorando nel garage adattato a officina con tutta la strumentazione dedicata.

Tutta una serie di utensili e macchinari ora posti sotto sequestro e che potrebbero divenire oggetto di definitiva confisca, a cui va affiancata la sanzione amministrativa che va dai 5 mila ai 15.500 euro, di successiva determinazione. Sul “fronte uscite”, il cittadino straniero residente nella città leonicena dovrà rimediare anche al “buco contributivo”, per le imposte mai pagate e per i profitti incamerati senza versare un euro nelle casse pubbliche, da evasore totale.