Rapine a danno di coetanei a Jesolo: Daspo “Willy” per due minorenni vicentini

Due giovanissimi vicentini hanno ricevuto un Daspo “Willy” dal Questore di Venezia Gaetano Bonaccorso per gravi fatti criminosi commessi a Jesolo: si sono resi responsabili infatti di comportamenti violenti o potenzialmente tali commessi sul litorale nell’ultimo fine settimana.

Sono dieci i provvedimenti presi dal questore veneziano: 3 fogli di via obbligatori e 7 Daspo “Willy” a carico di minori, questi ultimi con l’obiettivo è attenuare la pericolosità sociale di giovanissimi. I provvedimenti vogliono colpire comportamenti e atteggiamenti di gruppo che creano intimidazione tra i più giovani manifestando una chiara pericolosità. Si tratta di adolescenti che negli ultimi fine settimana hanno funestato il soggiorno a Jesolo di parecchi coetanei, rendosi responsabili di episodi delinquenziali.

Un foglio di via è stato adottato nei confronti di una persona che girovagava per il centro di Jesolo con in mano un coltello da cucina, generando allarme tra i passanti che avevano così allertato i poliziotti del commissariato. Altri due fogli di via hanno raggiunto due giovanissimi che avrebbero partecipato a rapine di denaro ai danni di coetanei sul litorale, insieme con altri minori. I sette Daspo “Willy” hanno riguardato invece minori presunti responsabili di altri reati di natura predatoria: in collaborazione con carabinieri e guardia di finanza è stato individuato il gruppo di giovanissimi che avrebbero accerchiato e derubato ragazzi e poi altre ragazze con l’uso di un bastone e di una sciabola.

Sono state considerate valide, in questo senso, le ricostruzioni fatte dalle forze dell’ordine circa due episodi avvenuti lo scorso fine settimana sul litorale jesolano, a distanza ravvicinata. I sospettati sono stati condotti in Commissariato e sottoposti ai divieti di accesso alle aree urbane (Daspo “Willy”). Altre situazioni simili si sono verificate nel parcheggio degli autobus, sempre a Jesolo: in questo caso i responsabili (tre minorenni) sono stati inseguiti e bloccati da un poliziotto fuori servizio.