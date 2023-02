Vertice europeo a Kiev, Von der Leyen a Zelensky: “Vi sosterremo ad ogni passo”

Il presidente ucraino Zelensky: “Nel corso dei nostri negoziati oggi abbiamo discusso l'attuazione del nostro piano di pace, che l'Ue sosterrà, perché è l'unico progetto comprensivo per recuperare l'architettura di sicurezza in Europa distrutta dalla Russia. Noi pensiamo che la Russia voglia prendersi l'Est. E penso che abbiamo tutte le possibilità per vincere. La nostra resistenza dipende dalle armi e dalla motivazione. Io penso che sin dall'inizio lo spirito ci ha aiutato. In alcune città ci potrebbe esser stato un rilassamento e penso che rilassarsi sia un segno di debolezza. Dobbiamo rafforzare lo spirito e ricordare come tutto è iniziato. Il nostro compito è non permettere una vendetta dei russi, un'invasione. Voglio davvero venire a Bruxelles ma ci sono rischi seri per me a lasciare il Paese, temiamo un nuovo assalto russo. Con le armi a lungo raggio potremo liberare il Donbass e far finire la guerra prima. Con franchezza dico che ho sentito il sostegno dei vertici dell'Unione Europea ma, sulle sanzioni, non di tutti i Paesi europei”. “Nel corso dei nostri negoziati oggi abbiamo discusso l'attuazione del nostro piano di pace, che l'Ue sosterrà, perché è l'unico progetto comprensivo per recuperare l'architettura di sicurezza in Europa distrutta dalla Russia.E penso che abbiamo tutte le possibilità per vincere.Io penso che sin dall'inizio lo spirito ci ha aiutato. In alcune città ci potrebbe esser stato un rilassamento e penso che rilassarsi sia un segno di debolezza. Dobbiamo rafforzare lo spirito e ricordare come tutto è iniziato.Voglio davvero venire a Bruxelles ma ci sono rischi seri per me a lasciare il Paese, temiamo un nuovo assalto russo.Con franchezza dico che ho sentito il sostegno dei vertici dell'Unione Europea ma, sulle sanzioni, non di tutti i Paesi europei”.

Non siamo intimiditi dal Cremlino e non lo saremo. Il vostro destino è il nostro destino ed è per questo che siamo qui, per stare al vostro fianco. Voglio essere chiaro, da una parte ci sono enormi sforzi fatti dall'Ucraina per fare progressi, dall'altra la Commissione dovrà presentare un rapporto dopo l'estate. Il Consiglio europeo, entro l'anno, dovrà valutarlo e decidere all'unanimità”.