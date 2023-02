Vandali all’opera sul maxipannello dedicato ai martiri delle Foibe. Era stato affisso ieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Venerdì, probabilmente con il favore del buio prima dell’albeggiare, vandali al momento del tutto ignoti hanno danneggiato il manifesto fatto affiggere in uno spazio pubblicitario a pagamento lungo viale D’Alviano a Vicenza città. Il pannello era stato commissionato nei giorni dal gruppo provinciale di Azione Studentesca, movimento ideologico-culturale di ispirazione politica di destra. Riporta la scritta “Onore ai martiri delle Foibe“, ancora visibile nonostante gli strappi alla base.

La gigantografia, lunga 6 metri per 3 di altezza, è stata affissa lungo l’arteria stradale del capoluogo berico in occasione delle celebrazioni per l’annuale commemorazione del Giorno del Ricordo degli istriani, fiumani e dalmati. L’installazione pubblicitaria si trova sopra un’aiuola spartitraffico e la parte tolta è in buona sostanza quella ad altezza d’uomo.

Subito si è espresso in merito il primo cittadino vicentino Rucco. “Voglio esprimere assoluta condanna da parte di tutta l’amministrazione comunale – fa sapere il sindaco di Vicenza – perché si tratta di un gesto vile e meschino nei confronti di un messaggio che ricorda le vittime e i martiri italiani delle foibe per mano dei partigiani jugoslavi, durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Oltre alla cerimonia di questa mattina – conclude il sindaco di Vicenza attraverso una nota alla stampa -, il prossimo 10 febbraio daremo vita a numerosi eventi in piazza Norma Cossetto a Polegge, nel cimitero maggiore e in viale Martiri delle Foibe, per ribadire il rifiuto e la condanna a tutti i totalitarismi e per non dimenticare”.