Zelensky a Londra, ringrazia GB e Sunak per il supporto e ‘sollecita’ aerei da combattimento

Visita del presidente ucraino Zelensky a Londra. L’obiettivo della Gran Bretagna resta quello di assicurare “una vittoria militare decisiva all’Ucraina” contro la Russia e che “Vladimir Putin sia sconfitto”. Sono le parole del premier britannico Sunak, rivendicando il ruolo guida di Londra nella fornitura di tank a Kiev e per gli ulteriori aiuti bellici promessi. Zelensky che nel suo intervento ha ringraziato più volte il governo Britannico per il supporto a Kiev e per “aver fatto l’impossibile”, si recherà in serata a Parigi dove potrebbe incontrare anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Giovedì il presidente ucraino sarà invece a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo e parlare al Parlamento Ue.

Zelensky accolto dalle ovazioni di deputati e lord al suo ingresso nella Westminster Hall. Dinanzi al Parlamento britannico il presidente ucraino ha rinnovato la richiesta di forniture di “aerei da combattimento” da parte degli alleati occidentali, non senza aver prima sottolineato il ruolo guida del Regno Unito nell’aver spronato anche gli alleati per aumentare gli aiuti militari, a partire dal recente via libera ai carri armati pesanti. Il presidente ucraino ha quindi ribadito l’importanza del sostegno a Kiev di un fronte di alleati guidato dagli Usa per resistere alla Russia.

Zelensky torna ad invocare un tribunale per i crimini di guerra della Russia. Il presidente ucraino non abbandona l’idea di portare Vladimir Putin e i responsabili russi dei crimini, dinanzi alla giustizia internazionale. Quindi ha ribadito la necessità di mettere fine “all’impunità” di Mosca e d’imporle in futuro di pagare per la ricostruzione dell’Ucraina. “La libertà vincerà e la Russia perderà”. Il presidente ucraino ha accusato la Russia di “atroce occupazione” e di “terrorismo missilistico”.

I ringraziamenti a Sunak. Vololydmyr Zelensky ha quindi ringraziato ancora il Regno Unito e il premier Rishi Sunak per la decisione di inviare 14 carri armati da combattimento Challenger. “Grazie, Rishi, per questo passo difensivo potente. Il mondo aiuta davvero quelli che hanno coraggio di difendere la libertà e aprono la strada a una storia nuova”. Un ringraziamento va a tutto il Regno Unito per aver fornito a Kiev le armi per proteggere “la vita di bambini, civili, donne, anziani e cittadini”.

Dal canto suo Sunak ha incaricato il ministro della Difesa, Ben Wallace, di esaminare quali jet da combattimento il Regno Unito “possa fornire potenzialmente all’Ucraina”. Lo ha reso noto un portavoce di Downing Street , precisando tuttavia che l’ipotesi d’inviare jet militari all’Ucraina costituisca “una soluzione da tempi lunghi”.

L’incontro con Re Carlo. Ricevuto a Buckingham Palace Zelensky si è congratulato con Carlo III “per la sua recente ascesa al trono e ho augurato pace e prosperità al popolo britannico”. A comunicarlo lo stesso Zelensky via Telegram, pubblicando una foto col re. “E’ un onore per me essere il primo presidente ucraino nell’intera storia delle relazioni con la Gran Bretagna ad essere onorato di un’udienza col monarca britannico”, prosegue il post del leader di Kiev, che ringrazia “sua maestà” per l’accoglienza e il sostegno agli ucraini fuggiti nel Regno Unito dalla guerra.