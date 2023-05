Zelensky domani a Roma, Capitale blindata: no fly zone e tiratori scelti

I dettagli della visita del presidente ucraino vengono diffusi a singhiozzo per garantire l’incolumità al leader ucraino, nel mirino di Mosca, dal momento in cui il suo volo entrerà nello spazio aereo italiano sino all’uscita. Zelensky dovrebbe atterrare domani mattina in un aeroporto non precisato del Lazio. Decollerà dopo poche ore, nel pomeriggio, per dirigersi a Berlino, dove sarà ricevuto dal cancelliere Olaf Scholz e dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

A Roma lo attendono tre incontri di tipo istituzionale. Zelensky dovrebbe essere prima ospitato al Quirinale, per un colloquio a porte chiuse con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopodiché, il leader di Kiev dovrebbe passare da Palazzo Chigi per l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Antonio Tajani. Ha già annunciato la sua assenza, invece, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Infine, dovrebbe spostarsi in Vaticano per un incontro con Papa Francesco, che lo aveva già accolto l’8 febbraio 2020, pochi giorni prima dell’inizio del conflitto.

La questura della Capitale ha varato un piano sicurezza che prevede la no fly zone e il divieto di sorvolo per i droni. Saranno impiegati artificieri, elicotteri e tiratori scelti. Verranno effettuate una serie di controlli e bonifiche, sottosuolo compreso. Sorvegliati il Tevere e i parchi, dove la vigilanza sarà assicurata anche dal reparto a cavallo. In campo anche le unità antiterrorismo di polizia e carabinieri. Saranno circa un migliaio gli agenti delle forze dell'ordine dispiegati. Previsto poi un aumento dei controlli nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e sulle principali arterie stradali e autostradali. Inoltre, a partire da domani sarà istituita, presso la sala operativa della questura, nell'area riservata alla gestione dei grandi eventi, una task force dove verranno coordinati tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica.