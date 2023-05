Rush finale per la sfida Cinquemani – Negro: gli ultimi appelli al voto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Con i suoi oltre 12mila e 500 abitanti è il terzo comune più popoloso della provincia al voto dopo Vicenza e Marostica e per il post Macilotti vede contendersi la poltrona di Sindaco da una parte Filippo Negro con la Lista “Scelgo Chiampo” e dall’altra Stefano Cinquemani con la sua “Cinquemani Sindaco”.

Continuità nel primo caso con il vice che prende il testimone dal primo cittadino tutt’ora in squadra con lui, voglia di cambiare per il secondo che ha sintetizzato sotto il suo nome l’appoggio di tutto il centro destra: nuovo asilo e sociale le priorità di Negro, viabilità e sicurezza stradale quelle di Cinquemani.

Lista “Cinquemani Sindaco”, candidato Sindaco: Stefano Cinquemani

Sono stati 5 anni sicuramente inediti: pandemia, caro bollette e la stagione del Sindaco Macilotti che si chiude dopo 10 anni. Qual è il suo pensiero?

Da medico che ha affrontato in prima linea l’emergenza Covid, rispetto profondamente chi in quel periodo ha avuto responsabilità politiche. Quanto alla gestione e all’Amministrazione del territorio ritengo che molto sia restato da fare in particolare in merito alla viabilità.

Candidarsi perché? Cosa manca a Chiampo su cui lei ora vorrebbe impegnarsi in modo particolare?

Ho deciso di candidarmi, supportato da una squadra formidabile per cercare di dare alla mia Città il mio contributo di idee e la mia esperienza di uomo e di medico.

Quello che vorrei fare per il Comune è cercare di studiare un piano che migliori la viabilità innanzitutto all’interno dei nostri confini, implementando la sicurezza e la fruibilità di strade e piste ciclopedonali. Inoltre Chiampo merita strutture sportive all’altezza e a disposizione di tutta la popolazione, per ogni fascia d’età. Lo sport e l’attività fisica sono un diritto per ogni cittadino.

Attenzione ai rapporti, vicinanza ai cittadini e tutela ambiente e salute sono parole usate spesso anche nei vostri programmi. Ci racconta come questi concetti trovano spazio nel vostro programma?

Il dialogo è uno dei nostri cinque punti cardine. Credo che gli amministratori debbano stare fuori dal palazzo, in mezzo alla gente per comprenderne i bisogni ed ascoltarne esigenze e critiche. Quanto all’ambiente le criticità del nostro territorio meritano grande attenzione e

sicuramente la riduzione degli ingorghi e l’incentivazione, attraverso la creazione di piste ciclopedonali vere e sicure, della mobilità sostenibile possono essere un piccolo ma significativo contributo alla tutela dell’ambiente.

Lista “Scelgo Chiampo”, candidato Sindaco: Filippo Negro

Sono stati 5 anni sicuramente inediti: pandemia, caro bollette e la stagione del Sindaco Macilotti che si chiude dopo 10 anni. Qual è il suo pensiero?

Sono stati 5 anni complicati dal punto di vista amministrativo, ma con impegno e dedizioni siamo riusciti ad affrontare passo dopo passo tutte le sfide e le criticità emerse. Il mio pensiero ora è orientato al presente e al futuro della mia amata Chiampo, con tante idee e tante progettualità che voglio vedere realizzate e ancora tanta energia da mettere a disposizione del mio paese.

Candidarsi perché? Cosa manca a Chiampo su cui lei ora vorrebbe impegnarsi in modo particolare?

Ho scelto di candidarmi perché amo il mio paese, sento di essermi impegnato tanto in questi anni e voglio continuare a farlo. Voglio impegnarmi per risolvere l’annoso problema del traffico nella nostra vallata che penalizza le nostre aziende e i nostri cittadini, voglio impegnarmi per vedere realizzate le importanti opere finanziate con fondi PNRR come l’asilo nido comunale e l’ecocentro, voglio impegnarmi per potenziare sempre più i servizi legati ai nostri bimbi e ai nostri anziani: dobbiamo costruire sempre più un paese a dimensione di famiglia, in cui le famiglie possano trovare spazi e servizi.

Attenzione ai rapporti, vicinanza ai cittadini e tutela ambiente e salute sono parole usate spesso anche nei vostri programmi. Ci racconta come questi concetti trovano spazio nel vostro programma?

Il dialogo continuo e costante con i nostri cittadini, con le nostre associazioni, con i comitati e con le nostre categorie economiche è un punto molto importante del nostro programma elettorale. Fortunatamente viviamo in un paese unito, ricco di associazioni e di comitati che si impegnano per il bene comune e il dialogo non è mai mancato in questi anni. La nostra volontà è quella di proseguire su questa strada, con l’attenzione particolare all’ambiente e alla salute che ha contraddistinto le politiche del nostro mandato.