Addio a Franco Marini, aveva 87 anni. Cordoglio dal mondo politico

Si è spento a 87 anni Franco Marini, politico e sindacalista, segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e poi ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare italiano ed europarlamentare. L’esponente politico è morto per complicazioni legate al Covid. A inizio gennaio era risultato positivo al coronavirus e ricoverato all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

Iscritto alla Democrazia Cristiana dal 1950 e attivo nell’Azione Cattolica e nelle ACLI, incominciò la sua attività lavorativa in un ufficio contratti e vertenze della CISL. Dopo alcuni anni di formazione, nel 1964 incominciò a collaborare con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, Giulio Pastore. Segretario generale aggiunto della Federazione dei Dipendenti Pubblici nel 1965, nel sindacato della CISL, divenne negli anni settanta vicesegretario e nel 1985 venne scelto come segretario nazionale.

Nel 1991 l’anziano leader democristiano Carlo Donat Cattin gli affida le sorti della sua corrente. Si chiama ”Forze nuove” ed è un po’ l’avamposto del sindacalismo cattolico dentro la Dc ma Marini si rivela politico accorto e navigato. Sono gli anni di Tangentopoli, e la Democrazia Cristiana,è travolta dagli scandali. Marini, comunque, nel ’92 entra in Parlamento e scopre un feeling con Giulio Andreotti, di cui divenne poi ministro del Lavoro. Nel ’97, Mino Martinazzoli gli passa il testimone di segretario del partito popolare.

Tra il 2006 e il 2008 diventa presidente del Senato durante il Governo Prodi, nel 2013 sfiorò l’ascesa al Colle ottenendo 521 voti per succedere a Giorgio Napolitano: non raggiunse le 672 preferenze necessarie al primo scrutinio, ma resta l’unico non eletto nella storia della Repubblica ad aver ottenuto la maggioranza assoluta in uno scrutinio.