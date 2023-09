Addio a Giorgio Napolitano: funerali a Roma, allestiti maxischermi a Napoli

Si terranno questa mattina (26 settembre) alle 11.30 i funerali di Stato del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Esponenti politici – e non solo – si ritroveranno alla Camera per quella che è stata annunciata come una cerimonia laica. Previsti gli interventi, oltre che del figlio Giulio e della nipote Sofia, di Paolo Gentiloni, Gianni Letta, Giuliano Amato, Anna Finocchiaro e del cardinale Gianfranco Ravasi. Saranno presenti, tra gli altri, anche i presidenti francese Emmanuel Macron e tedesco Frank Walter Steinmeier.

L'ultimo saluto a Napolitano sarà seguito da molte persone e per consentire la massima partecipazione della città di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto l'allestimento di un maxischermo nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino su cui verranno diffuse le immagini delle esequie. L'ingresso, libero fino a esaurimento dei posti, è consentito dalle 11. Il feretro di Napolitano partirà invece a Roma da Palazzo Madama e percorrerà corso del Rinascimento, piazza Argentina, passando per piazza Venezia, via del Corso, fino a piazza Montecitorio. Per un tratto il solo carro sarà scortato dai Corazzieri.



Tra i tanti messaggi di cordoglio giunti nelle ultime ore c'è quello di Aldo Tortorella, ex presidente del PCI. “Certamente la strada di Napolitano per l’accesso al governo si è dimostrata giusta. Penso che lo stato attuale della sinistra italiana mostri anche l’altro aspetto di quelle posizioni”, ha detto a Repubblica. Tortorella ha parlato anche del ruolo di presidente ricoperto da Napolitano, un ruolo fatto “Di piena fedeltà alla Costituzione in tempi molto difficili”.