Calcio, Conte rimane a Napoli. Il Milan esonera Conceiçao e attende Allegri

Antonio Conte resta al Napoli. Una notizia che sembrava potesse non arrivare mai. Ma che invece è giunta ieri a tarda sera, quando forse più di un tifoso napoletano non se lo aspettava più. Eppure è successo. Dopo lo scudetto il tecnico leccese e Aurelio De Laurentiis hanno deciso di proseguire il cammino insieme, magari puntando ad altri obiettivi vincenti per la prossima stagione.

Così il valzer delle panchine in serie A comincia ad essere più chiaro. E parte proprio dalla rappresentanza migliore, la squadra campione d’Italia.

A ufficializzarlo per primo con un post su X è stato il presidente del club, Aurelio De Laurentiis: “Avanti tutta, più forti di prima”, si legge nel messaggio pubblicato insieme a una foto di lui e Conte che esultano insieme sul bus della festa scudetto sul lungomare di Napoli. Poi anche sul profilo Instagram della stessa squadra è arrivata la conferma, con un video di alcuni momenti dell’allenatore in campo e il titolo “Con Te Ag4ain!”, gioco di parole per ricordare anche la freschissima vittoria del quarto scudetto. Tutto dopo un incontro di circa tre ore tra Conte, De Laurentiis, l’ad e il ds del Napoli, Andrea Chiavelli e Giovanni Manna. Al termine, il tecnico accompagnato dalla moglie Elisabetta, il presidente e la signora Jacqueline e due dirigenti si sono poi trasferiti in un ristorante cittadino. Volti sorridenti, ma nessuna dichiarazione. Prima dell’annuncio sui social.

Cambia, invece, il Milan che esonera Sergio Conceiçao e attende Max Allegri. Un addio scontato quello al portoghese ma che doveva comunque essere ufficializzato. Il nuovo allenatore, scelto con un blitz avviato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, sarà dunque l’ex tecnico della Juventus. Per Allegri si tratta di un ritorno a Milanello dove ha già allenato dall’estate 2010 al gennaio 2014. E proprio la permanenza di Conte a Napoli ha mosso il tecnico di Livorno all’ombra della Madonnina, visto che sarebbe stato la prima scelta dei partenopei in caso di addio. Per Allegri pronto un biennale da 5 milioni a stagione.