Agricoltori, da giovedì mobilitazione a Roma. Bruxelles rivaluta i target chiesti all’agricoltura

Il serpentone di circa 250 trattori si è spostato sulla Cassia. Massiccio il servizio d’ordine con la Digos che ha scortato il corteo. Dopo il presidio sulla Nomentana a Roma se ne prepara un quarto probabilmente a Cecchina, oltre a quelli già attivi a Valmontone, Torrimpietra e Civitavecchia. Lì dovrebbero confluire gli agricoltori in arrivo dalle province di Frosinone e Latina. Nella capitale sta anche arrivando qualche gruppo autonomo.

“Da giovedì inizierà la mobilitazione. I nostri mezzi confluiranno in diversi punti di raccolta attorno alla capitale e la settimana prossima ci sarà una grande manifestazione a Roma”. A dirlo Danilo Calvani, al termine di un incontro in questura a Roma. “Dobbiamo ancora stabilire i dettagli – poi aggiunge – Un nostro rappresentante salirà sul palco di Sanremo. Siamo in contatto con l’organizzazione del Festival”.