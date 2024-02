Fiamme sul tetto di un’abitazione. Danni contenuti dai pompieri accorsi da tre sedi del 115

Vigili del fuoco a Centrale (frazione di Zugliano) nella serata di domenica, allo scopo di arginare sul nascere o comunque prima di una pericolosa estensione delle fiamme prima scaturite da un tetto di un’abitazione privata. Allarme scattato alle 20.30 di ieri da via Codalunga, a cui è seguito l’immediato invio sul posto di più squadre dei vigili del fuoco vicentini, dalle caserme del 115 di Bassano del Grappa e di Schio, con a supporto i volontari della sede di Thiene.

Intervento a forze multiple che si è reso necessario vista la natura dell’incendio avvenuto sulla copertura dell’edificio sul tetto ventilato. Gli operatori hanno dovuto affrontare diversi compiti tra le fasi di spegnimento del fuoco e quelle del taglio a sezioni di parti del tetto per fare in modi di contenere la superficie “attaccata” dal fuoco.

I pompieri giunti ai piedi delle Bregonze con tre autopompe, tre autobotti, l’autoscala erano in tutto 17 operatori. Il lavoro coordinato di squadra ha permesso di raggiungere l’obiettivo di evitare il rogo generalizzato del tetto. Non sono manati in danni sulla copertura, questo è evidente, in via di quantificazione all’indomani del problema improvviso, ma senza l’azione tempestiva dei vigili del fuoco l’intero stabile avrebbe affrontato conseguenze ben più gravi da ogni punto di vista.

L’abitazione rimane agibile. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’allarme di domenica sera, cessato a mezzanotte con il rientro nelle rispettive sedi delle squadre d’emergenza, non si registrano infatti feriti né intossicati. Le cause dell’incendio probabilmente innescate dallo scarico dei fumi di un camino sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.