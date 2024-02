“Prefetto attento al territorio, stavolta ci ascolti”: l’Alto Vicentino chiede un “suo” commissariato

Cresce l’esigenza di sicurezza nell’Alto Vicentino dove molti amministratori, raccogliendo l’assist del prefetto Salvatore Caccamo intervenuto circa la possibilità di rivedere la presenza del braccio operativo dello Stato nel territorio, sono tornati a chiedere a gran voce l’istituzione di commissariato di polizia per l’Alto Vicentino.

Una richiesta non nuova quella avanzata in questi giorni in una porzione di provincia che supera abbondantemente i 250mila abitanti e che, nonostante i rinforzi specie per ciò che attiene i Carabinieri – 23 i nuovi agenti destinati all’Alto Vicentino nel solo 2022 – ancora chiede una maggiore presenza degli uomini in divisa. A farsi promotore, in questo caso, di un ultimo appello, il sindaco di Villaverla Enrico De Peron che, presa carta e penna ha rivolto un messaggio di attenzione al Prefetto condiviso in queste ore con molti colleghi primi cittadini.

IL TESTO DELLA MISSIVA AL PREFETTO

“Negli anni, in momenti diversi e a più riprese, sono stati interessati diversi organi istituzionali affinché si interessassero dalla complessità territoriale che caratterizza la provincia di Vicenza ed in particolare l’alto Vicentino, richiedendo l’istituzione di un commissariato polizia.

Nonostante la disponibilità e le buone intenzioni purtroppo non sono mai seguiti fatti concreti.

Da buoni veneti abbiamo sopperito alle mancanze dello stato centrale intensificando la collaborazione con le forze presenti nel territorio (carabinieri e guardia di finanza in primis) e potenziando le attività dei nostri consorzi di polizia locale.

Cogliamo le parole del Prefetto, che ancora una volta si dimostra persona attenta al territorio in cui opera proponendo soluzioni percorribili e concrete, come azione di stimolo e fattiva collaborazione con gli enti territoriali.

Nella prossima settimana presenteremo formale richiesta, a nome dei sindaci che aderiranno ,affinché al territorio dell’alto vicentino sia riconosciuto un commissariato di pubblica sicurezza al fine di garantire azioni preventive, controlli e sicurezza per i cittadini e le cittadine del nostro territorio”.