Controlli a bar, ristoranti e distributori di carburanti: dai carabinieri sospensioni e multe per 160 mila euro

Controlli a raffica nel vicentino da parte del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Vicenza, in particolare nel settore del commercio e della ristorazione. Obiettivo: la verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché la prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso.

L’attività ispettiva effettuata nei giorni scorsi ha riguardato sette esercizi commerciali tra bar, ristoranti e distributori di carburante, nel territorio dei comuni di Rossano Veneto, Roana, Schio, Malo, Enego e Noventa Vicentina. Sono stati due i lavoratori risultati “in nero” e stata disposta la sospensione per sei esercizi commerciali per gravi inadempienze rispetto alla sicurezza e per “lavoro nero”. Denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria i sette responsabili delle aziende ed irrogate sanzioni per oltre 160 mila euro.

A Rossano Veneto, è stato effettuato il controllo presso un distributore con annesso bar e autolavaggio, all’interno del quale è stato trovato un lavoratore in nero di origini pakistane, con mansioni di lavaggista, motivo per il quale è stata sospesa l’attività imprenditoriale. Riscontrate anche violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, per la mancata formazione e invio alla visita medica degli addetti, nonché per la mancanza dell’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza all’uso dell’impianto di videosorveglianza.

A Roana è stato invece controllato un bar ristorante, all’interno del quale c’erano cinque lavoratori tutti regolarmente assunti. Anche qui però è stata contestata la mancata formazione dei dipendenti (prevista dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro) e degli addetti alle emergenze, nonché il mancato invio dei lavoratori alla visita medica preventiva.

A Schio controllati invece due bar, con sospensione di entrambe le attività per gravi violazioni alla sicurezza e altre inadempienze.

Situazione simile per un bar di Malo, anche qui con attività sospesa per gravi violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli effettuati sull’Altopiano hanno poi portato, alla sospensione dell’attività imprenditoriale di un bar ad Enego: anche qui sono state riscontrate gravi violazioni alla normativa sulla sicurezza, mancata formazione e visita medica dei lavoratori e mancanza dell’autorizzazione all’uso dell’impianto di videosorveglianza. Infine, a Noventa Vicentina, è stato controllato un distributore di carburante e autolavaggio: uno dei due addetti è risultato senza regolare contratto e quindi in nero e sono state rilevate gravi violazioni alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Risultato: attività sospesa e multe per contributi e premi assicurativi risultati non versati.