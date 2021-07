Bozza Piano scuola 2021-22: “assicurare a tutti, lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Confermato lo slittamento alla prossima settimana della presentazione del piano scuola agli enti locali. Nonostante il testo elaborato del ministero dell’Istruzione sia pronto, è stato deciso di prendere ancora un po’ di tempo.

Intanto è circolata la premessa della bozza del Piano scuola 2021-22, messa a punto per garantire la ripresa dell’attività scolastica in sicurezza e con continuità. “Per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 – si legge nella bozza – la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese”.

Nel documento si mette in evidenza: “l’esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione”.

Si punta ad un personale scolastico vaccinato. Uno dei primi punti della bozza riguarderebbe proprio i lavoratori della scuola. “Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola”.

Il ruolo della scuola nella campagna di vaccinazione. “È necessario – si legge ancora nella bozza – che la comunità scolastica, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute soprattutto dei soggetti più fragili, sia quale veicolo per la piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica”.