Sbaglia sentiero e scivola: 63enne impaurita soccorsa da un passante

Era partita da sola da Rifugio Granezza per una escursione, ma al momento di rientrare, invece di scendere, ha imboccato un percorso in salita verso Cima del Porco e alla fine è scivolata, infortunandosi.

Una donna di 63 anni di Rossano Veneto – le cui iniziali sono M.C. – è stata salvata dal soccorso alpino di Asiago sul monte Corno, nel territorio di Calvene, intorno alle 13.30, su richiesta dei carabinieri di Bassano del Grappa.

La donna era salita da sola in montagna per una passeggiata, ma quando ha sbagliato sentiero è scivolata, procurandosi un probabile trauma a un gomito. A trovarla, impaurita, è stato un passante, che ha lanciato l’allarme alla centrale operativa del 112. Poiché nella zona la copertura telefonica è scarsa, i soccorritori si sono divisi per percorrere diversi itinerari, finché non l’hanno rintracciata. Nel frattempo la 63enne, che si trovava duecento metri sotto una strada forestale, era stata raggiunta dal marito. Dopo averla tranquillizzata, lentamente i soccorritori l’hanno aiutata a risalire e a raggiungere i mezzi, per poi tornare al Rifugio.