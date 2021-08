Cabina di regia Covid: Green Pass per scuola, treni ed aerei

“Sarà prevista l'introduzione della certificazione verde, mentre continua a essere fortemente raccomandata la vaccinazione nella fascia di età 12-19 anni”. Lo ha detto la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, nel corso del question time alla Camera dei deputati. Intanto, dopo la cabina di regia odierna, queste le altre novità principali: la quarantena per chi abbia completato il ciclo vaccinale, in caso di contatto con un positivo al Covid, durerà sette giorni invece di dieci.

Regioni ed enti locali hanno dato intanto parere favorevole, in Conferenza Unificata, al piano scuola del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Green pass obbligatorio per il personale della scuola. Obbligo anche per gli studenti universitari, alla ripresa dell'anno accademico. Una discussione sarebbe in corso sugli studenti delle superiori che abbiano più di 16 anni. I tamponi per gli studenti delle scuole secondarie avranno prezzi calmierati. L'ipotesi della gratuità dei test anti-Covid, spiegano fonti di governo, è stata scartata perché avrebbe potuto disincentivare i più giovani a immunizzarsi. Resta ancora da definire il quadro delle sanzioni per il personale scolastico che non ha il Green Pass.

Chi ha ricevuto due dosi del vaccino di Reithera sarà esentato dal Green pass. Chi invece ha fatto una sola dose riceverà l'indicazione di fare la seconda con un vaccino riconosciuto, per ottenere così la certificazione verde. Sarebbe questo l'orientamento del governo dopo la cabina di regia. Fronte turismo: i clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il certificato verde. Parte della maggioranza, durante la cabina di regia, avrebbe voluto introdurne l’obbligo anche per gli alberghi, ma alla fine si è deciso di mantenere invariata la norma attuale.