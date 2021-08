La discussione al bar degenera in rissa: cinque gli uomini coinvolti, tutti denunciati

Cinque denunce per rissa a Montecchio Maggiore: ad essere finite nei guai sono cinque uomini, fra i 25 e 57 anni, al centro di una lite per futili motivi avvenuta all’interno di un bar lungo la strada provinciale 500.

I fatti risalgono alla sera del 4 agosto: attorno alle 19.30 i cinque – tutti di Montecchio Maggiore – hanno dato inizio, all’interno del locale, ad una animata discussione per motivi futili. Una lite che nell’arco di poco tempo è degenerata in una vera e propria rissa nella quale nessuno ha risparmiato pugni e manate, con da una parte un 33enne le cui iniziali sono M.H. e un 37enne le cui iniziali sono B.A., e dall’altra gli altri tre litiganti, rispettivamente un 32enne (iniziali C.A.), un 25enne (C.F.) e un 57enne (N.F.).

Altre persone presenti hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza 112 e il pronto intervento dei carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore ha consentito di mettere fine alla rissa, che si è conclusa con lievi ferite per il solo 33enne, che è stato visitato in ospedale. Per tutti, come detto, è scattata la denuncia.