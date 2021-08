Pattinaggio, soddisfazione a Fara: bronzo agli Europei per il quartetto Habibi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grande soddisfazione per il mondo del pattinaggio a rotelle di Fara Vicentino, dopo il successo ottenuto in Spagna ai Campionati Europei 2021 Gruppi Show e Precision dal quartetto Habibi, classificatosi al terzo posto nella categoria Junior.

Il Campionato Europeo Gruppi Show e Precision si è tenuto lo scorso fine settimana (dal 28 al 31 luglio) nella città catalana di Lleida. Posticipato in estate causa Covid, ha visto l’Italia fare un’ottima figura, nonostante la rivalità con la forte formazione di casa, cresciuta molto negli anni e che si sta dimostrando l’unica a poter competere con gli atleti italiani. Al dominio spagnolo in praticamente in tutte le specialità hanno fatto da contraltare proprio i successi italiani nei quartetti cadetti e junior. 15 complessivamente le medaglie conquistate dall’Italia.

Allenate da Elisabetta Restello e Valeria Collanega, le atlete Giulia Froncolati, Silvia Stiffan, Camilla Reghellin e Matilde Chemello (riserva Giada Mason, del Pattinaggio Mason Molvena) hanno motivo di ritenersi soddisfatta per come si è conclusa questa stagione sportiva così complicata ma così ricca di medaglie. La gara è stata vinta dal gruppo italiano Magic Skate che, con “The Priestesses of dragon“, ha raggiunto 90.700 punti, seminando i padroni di casa Aspa Lliçà De Vall (“Clover“), secondi con 85.800, e le ragazze di Habibi (“Bittersweet“), terze con 79.200.

A complimentarsi con la presidente di Apav Fara Patrizia Crivelletto è stato direttamente il presidente Veneto della Federazione Italia Sport Rotellistici, Giorgio Grigolato, che ha rivolto per scritto un plauso alla società, alla guida tecnica, e agli atleti per una stagione difficile a causa del Covid ma ricca di soddisfazioni e di risultati brillanti.

Quarto posto invece per il grande gruppo Cristal, sempre di Apav Fara, che per poco ha mancato il podio con il suo disco “Per Peccatum” dedicato a Dante e ai sette vizi capitali.