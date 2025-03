L’ex assessora rompe il silenzio: “Situazione fuori controllo, miei appelli ignorati per mesi”

“Sarei volentieri rimasta in silenzio, ma l’idea di passare per un’irresponsabile che non avrebbe avuto rispetto verso il mandato per cui si è sottoposta al voto dei propri cittadini, è proprio un oltraggio ai miei valori e a quanto ho cercato di fare di buono nella mia vita”. E’ più delusa che arrabbiata Daniela Zordan, ex assessora alle politiche sociali del comune di Caltrano, stanca di quelli che definisce senza esitazioni degli “attacchi personali ingiustificati”.

Attacchi che sarebbero arrivati dalla maggioranza, sindaco Alberto Dal Santo in primis, dopo le dimissioni che Zordan ha presentato all’indomani dell’addio di un altro esponente della maggioranza, Gabriele Zenari, creando un vero e proprio corto circuito nella compagine di Progetti in Comune, lista vincitrice delle amministrative celebrate solo 10 mesi fa: “Ho formalmente rassegnato le mie dimissioni irrevocabili – spiega ancora frastornata la 45enne impiegata in abito sanitario – indicando una generica motivazione personale proprio per archiviare quello che considero un periodo doloroso della mia vita. Non mi aspettavo dei ringraziamenti, peraltro arrivati da tanti concittadini oltre che inaspettatamente dall’opposizione, ma nemmeno che il sindaco mi tacciasse di irresponsabilità fingendo di non sapere ciò che avevo invece ampiamente chiarito, in più occasioni”.

Uno sfogo amaro ma ritenuto a questo punto indispensabile, dettato dalla volontà di chiarire la propria posizione a tutela della propria persona oltre che per quella trasparenza requisito fondamentale nella buona politica anche di paese: “Il sindaco e il gruppo di maggioranza erano informati su tutto – chiarisce Zordan – da settembre dello scorso anno puntualizzavo con fermezza ciò che non andava, ma in cambio ho ricevuto solo aggressioni verbali in sede di giunta e tanta indifferenza. Se amministrare significa rispettare i propri cittadini e fare il bene della comunità, ci siamo chiesti come mai nel mentre si spendono migliaia di euro per un evento culturale che poteva attendere e che non porta un euro alle casse del paese, dall’altro lato andiamo a tartassare privati e piccole realtà commerciali dicendo che lo si fa perché i soldi non ci sono? E l’avanzo della precedente amministrazione? Non parliamo poi del personale: se vai via un motivo c’è e basta frequentare gli uffici del nostro municipio per capire che aria tira”.

Parole forti, ma misurate, che non cercano la polemica quanto semmai quella verità divenuta il fine ultimo delle dimissioni: “Ho scelto di essere libera – conclude rasserenata Zordan – anche di dire che così non va. Non mi sono candidata per interessi né per vanità, ma solo per dare un contributo al paese che mi accoglie assieme alla mia famiglia. Mentire o addossare colpe alle amministrazioni passate come fa il sindaco Alberto Dal Santo, a proposito di responsabilità, non fa per me. Ringrazio i tanti attestati di stima, chi lo scorso giugno mi ha onorato con la propria fiducia e naturalmente quei dipendenti comunali che sono parte essenziale del buon funzionamento di un ente: a quelli che abbiamo perso di recente e a quelli che stanno ultimando il loro periodo di preavviso, va il mio più grande abbraccio. Ai pochissimi che rimangono invece, il mio più affettuoso in bocca al lupo nella speranza che le cose possano cambiare. Caltrano merita molto più di questo spettacolo indegno, con una lista che ha smarrito gli ideali con cui era stata creata e una compattezza solo raccontata a parole. Ho una dignità e ho ben conosciuto cosa un ruolo pubblico impone: non sarà un titolo o una poltroncina a impedirmi di fare ancora qualcosa di buono per Caltrano”.