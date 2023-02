Caso Cospito, Delmastro interrogato per due ore. L’opposizione chiede le dimissioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È durato due ore l’interrogatorio di Andrea Delmastro. Il sottosegretario alla Giustizia è indagato dalla Procura di Roma per rivelazione di segreto d’ufficio in merito al Caso Cospito. In particolare, gli inquirenti vogliono capire cosa sia realmente accaduto dopo l’intervento alla Camera del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli, per questo hanno chiamato Delmastro a depositare la sua testimonianza. L’esponente di Fratelli d’Italia era arrivato in mattinata a piazzale Clodio.

L’opposizione chiede le dimissioni. Al termine dell’interrogatorio Delmastro non ha parlato con la stampa. Intanto però è noto che l’opposizione abbia chiesto le sue dimissioni, cosa che almeno per il momento non avverrà. Anche se le prossime ore potranno essere decisive per avere ulteriori chiarimenti sulla vicenda.

Cosa ha fatto Delmastro. I problemi sono cominciati quando Donzelli – vicepresidente del Copasir – ha rivelato alcune conversazioni avvenute nel carcere di Sassari tra l’anarchico Alfredo Cospito e dei detenuti di camorra e ‘ndrangheta. Conversazioni che gli erano state passate proprio da Delmastro, coinquilino e compagno di partito. Da qui la polemica, spenta però la ministro alla Giustizia Carlo Nordio, il quale ha spiegato che che i passaggi citati da Donzelli facevano parte di “una scheda di sintesi del Nic (Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria) non coperta da segreto. Fin qui è tutto. Ora sarà la Procura a chiarire.