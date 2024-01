Caso Pozzolo, si va verso la sospensione da Fdi. Attesa per l’annuncio

Non si placano le polemiche per il caso di Emanuele, il deputato di Fratelli d’Italiaferendo uno dei partecipanti alla festa alla Pro loco di Rosazza. Si tratta del genero di un agente di scorta di Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia. La vittima non ha ancora querelato e, mentre si attendono gli esiti del test sulla polvere da sparo,del parlamentare.

Intanto Pozzolo pensa a difendersi: “L'arma è mia, ma non ho sparato” avrebbe detto nelle scorse ore. Ma sul caso le indagini proseguono e tra i numerosi testimoni ascoltati non è ancora chiaro perché il deputato di FdI, durante i saluti che era passato a fare verso l'1.30 ai festeggiamenti di Capodanno, abbia estratto la pistola che aveva con sé. Nonostante il porto d'armi, restano i dubbi sul suo comportamento. Gli esiti dello Stub arriveranno dal Ris di Parma, che non ha però i vestiti di Pozzolo, negati dal deputato in forza dell'immunità parlamentare.

Una decisione intanto sarà presa da Fratelli d’Italia. Nel partito quasi tutti considerano Pozzolo “indifendibile” e la sospensione sembra la decisione più ovvia. C'è anche l'ipotesi dell'autosospensione, ma poco cambia. L'annuncio potrebbe arrivare durante la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni prevista per questa mattina (giovedì 4 gennaio) alle 11.