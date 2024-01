Temperature da record in Scandinavia: -43,6 gradi. Il gelo blocca le persone in strada

...caricamento in corso...

Il grande freddo temuto è arrivato in Svezia dove le temperature segnano -43,6 gradi. È la situazione che si sta vivendo nelle ultime ore a 25 anni dall’ultimo gelo simile. Tanti ovviamente i disagi registrati finora: da 24 ore, sulla strada E22 tra Hörby e Kristianstad, centinaia di auto sono bloccate dalla neve. Sul posto sono state inviate le forze armate svedesi per prestare aiuto agli automobilisti e consegnare cibo e acqua. Secondo l’amministrazione svedese dei trasporti, la strada non sarà nuovamente percorribile prima delle 12.

Ma l’ondata di gelo interessa anche Finlandia e Norvegia. La minima a -43,6° è stata rilevata alla stazione di Kvikkjokk-Arrenjarka, nell’area settentrionale del Paese. In altre stazioni, come la Lapponia, le temperature sono scese sotto i 40 gradi, e malgrado la regione sia adusa a climi estremi, l’ondata di gelo ha costretto le compagnie di trasporti locali su gomma a sospendere le corse e la compagnia ferroviaria ad annullare tutti i collegamenti a nord della città di Umea per più giorni.

In Norvegia, a Oslo, si attende un fine settimana gelido con temperature che potrebbero calare a -27 gradi secondo le previsioni dell’Istituto meteorologico norvegese. Forti nevicate hanno inoltre mandato nel caos il sud del Paese, con scuole chiuse e voli cancellati. E da sabato il grande freddo raggiungerà Stoccolma. Insomma, la situazione è tutt’altro che buona e il gelo di queste ore sta mettendo a dura prova gli abitanti delle zone colpite.