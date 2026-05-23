Cdm, ok al nuovo decreto carburanti: taglio accise fino al 6 giugno

Le opposizioni hanno invece espresso forti perplessità: PD e Movimento 5 Stelle hanno definito il provvedimento «un pannicello caldo» e una misura tampone che non affronta il problema strutturale del caro-carburanti. Secondo i partiti di minoranza, la proroga del taglio delle accise e i 300 milioni stanziati per l’autotrasporto rappresentano interventi emergenziali e costosi, senza una visione di lungo periodo sulla riduzione della dipendenza energetica e sulla transizione ecologica. Critiche sono arrivate anche sulla copertura finanziaria: diversi esponenti dell’opposizione hanno chiesto al governo di chiarire da dove arriveranno le risorse, paventando un ulteriore aggravio sui conti pubblici. PD e Movimento 5 Stelle hanno definito il provvedimento «un pannicello caldo» e una misura tampone che non affronta il problema strutturale del caro-carburanti. Secondo i partiti di minoranza, la proroga del taglio delle accise e i 300 milioni stanziati per l’autotrasporto rappresentano interventi emergenziali e costosi, senza una visione di lungo periodo sulla riduzione della dipendenza energetica e sulla transizione ecologica.: diversi esponenti dell’opposizione hanno chiesto al governo di chiarire da dove arriveranno le risorse, paventando un ulteriore aggravio sui conti pubblici.

“Gli agricoltori italiani in questi mesi hanno dovuto far fronte ai rincari dovuti al blocco dello stretto di Hormuz. Questo blocco ha comportato un aumento rilevante dele del gasolio agricolo. Oggi rafforziamo la risposta a questi aumenti“, ha spiegato in una nota il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, aggiungendo: “Riconosciamo un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro, per i mesi di marzo, aprile e maggio. Faccio notare che questa misura si aggiunge allo stop ai dazi sui fertilizzanti decisa questa mattina a Bruxelles e che fa seguito alla richiesta che ho avanzato per l'Italia nell'Agrifish di gennaio e alle battaglie portate avanti dall'Italia e dal governo Meloni in sede europea per la competitività del nostro settore produttivo”.