Elezioni in Toscana, Giani (centrosx) riconfermato alla guida della Regione

Iniziato in Toscana lo spoglio dei voti per le elezioni regionali, Secondo le prime proiezioni il governatore uscente sarebbe al 54,6% mentre il suo avversario, Alessandro Tomasi, del centrodestra, si ferma al 40,6. Buona la performance di Antonella Bundu, che sarebbe intorno al 5% che le garantirebbe l’ingresso in consiglio regionale. I seggi si sono chiusi alle 15, dopo la seconda giornata di voto per eleggere il presidente della Regione. Terminate le votazioni, è iniziato lo scrutinio nelle 3.922 sezioni.

Calo dell’affluenza. Anche questa tornata elettorale – come spesso accade – è stata caratterizzata dall’affluenza in calo. Si è registrata un’affluenza del 48,8%, un dato in netto calo rispetto al 62,20% della precedente tornata del 2020. A circa la metà delle sezioni arrivate ha votato il 46,9% degli aventi diritto. Nel 2020, prendendo in considerazione le stesse sezioni, aveva votato complessivamente il 61,77%, circa il 14% in più.