Al Lane “girano” sia i 5 minuti iniziali che quelli finali: 2-1 alla Virtus per la settima vittoria di fila

Vincono tutte e quattro le battistrada del girone A di serie C, con il L.R. Vicenza che in extremis risponde alle inseguitrici, battendo 2-1 la Virtus Verona e mantenendo i 4 punti di margine sul Lecco e 6 sull’Union Brescia. Stesso punteggio finale ma con esito infausto per l’Arzignano Valchiampo, che esce sconfitto di misura dal duello con Ospitaletto Franciacorta e rimane a 9 punti in classifica, mentre la capolista biancorossa si issa a quota 25 punti e incamera la settima vittoria consecutiva, ottava in 9 gare. Oltre 10.200 i tifosi di casa che hanno gemito lo Stadio Menti sabato pomeriggio, solo 6 gli ospiti ufficialmente registrati.

Per il popolo del “Lane” emozioni e brividi fino a 5′ dal gong contro la seconda formazione della provincia veronese, dopo aver realizzato il primo vantaggio con Morra a 5′ minuti dal fischio d’inizio. Contro una Virtus che ha risposto con Fabbro al vantaggio del Vicenza, e che ha impensierito il portiere Gagno fino alla “sirena” di fine derby veneto. Match winner è chi meno ti aspetti, il centrale Benassai in campo dal 1′ sostituendo il leader della difesa Leverbe, influenzato. Suo il colpaccio di testa che scatena la bolgia biancorossa sulla solita punizione tagliata dal mancino di capitan Costa, in avvio tiro mancino della punta berica poi sostituita e allontanata anche dalla panchina.

Male infatti per le espulsioni dello stesso Morra (e di Zarpellon, uno degli ex) direttamente dalla panchina nel concitato finale di partita, l’attaccante ora più in forma dopo la staffetta con Rauti che ieri ha giocato la mezz’ora finale, senza però incidere. Stasera i posticipi per andare a definire la classifica completa. Domenica prossima ci sarà il bis casalingo al Menti, con i bergamaschi dell’Albinoleffe ospiti a Vicenza, mentre l’Arzignano Valchiampo sarà chiamato ad affronta un’altra trasferta aprendo il 10° turno venerdì sera nell’anticipo.

Per i giallocelesti di Giuseppe Bianchini continua la striscia di incontri senza vittorie, e ieri pure senza punti all’attivo. Da otto turni ormai non si registrano più vittorie per paladini del pallone dell’Ovest Vicentino, e il 2-1 subito per mano dell’Ospitaletto fa più male al morale che alla classifica, che comincia a farsi insidiosa. Il gol della bandiera di Lakti arriva solo a recupero inoltrato. I due punti incamerati nelle ultime cinque apparizioni rappresentano una media rischiosa ai fini della salvezza, dopo aver “sperperato” il tesoretto prezioso di avvio di stagione accumulato grazie alle due vittorie consecutive in campionato.

