E’ morto Ciriaco De Mita. L’ex segretario della DC aveva 94 anni, e da aprile era ricoverato nella casa di cura Villa dei Pini, dove stava seguendo un percorso di riabilitazione dopo un attacco ischemico.

Una vita in Parlamento. De Mita fu eletto per la prima volta alla Camera nel 1963, dove rimase per 3 decenni e diventando una figura della Prima Repubblica. Diventato vicesegretario della Democrazia Cristiana nel 1969, ne divenne segretario nel 1982. Sette anni in carica, diventando anche capo del Governo per un anno oltre ad esserne ministro e Parlamentare europeo. Da quasi dieci anni era sindaco di Nusco, eletto con l’Unione di Centro.

Cordoglio unanime dal mondo della politica. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive: “La notizia della scomparsa di Ciriaco De Mita è motivo di grande tristezza. De Mita ha vissuto da protagonista una lunga stagione politica. Lo ha fatto con coerenza, passione e intelligenza, camminando nel solco di quel cattolicesimo politico che trovava nel popolarismo sturziano le sue matrici più originali e che vedeva riproposto nel pensiero di Aldo Moro. Il suo impegno politico ha sempre avuto al centro l’idea della democrazia possibile. Quella da costruire e vivere nel progressivo farsi della storia delle nostre comunità, della vita concreta delle persone, delle loro speranze e dei loro interessi. Nasceva da questa visione della democrazia come processo inesauribile l’attenzione per il rinnovamento e l’adeguamento delle nostre istituzioni, che non a caso fu bersaglio della strategia brigatista che, uccidendo Roberto Ruffilli, suo stretto consigliere, alla vigilia dell’insediamento del suo governo, intese colpire proprio il disegno riformatore di De Mita”. Continua il Capo dello Stato: ” Di De Mita dobbiamo ricordare l’impegno incessante per un meridionalismo intelligente e modernizzatore. Così come la vivacità intellettuale, la curiosità per le cose nuove, la capacità di dialogare con tutti, forte di una ispirazione cristiana autenticamente laica”.

Cordoglio anche dal Presidente del Consiglio Draghi che dice: “protagonista della vita parlamentare e politica italiana nella sinistra democristiana. Fino all’ultimo è stato impegnato nelle istituzioni locali, come Sindaco del comune di Nusco”.