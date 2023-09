E’ morto il Presidente emerito Giorgio Napolitano. Aveva 98 anni

Malato da tempo, è morto l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Aveva 98 anni. Negli ultimi giorni le condizioni di salute del Presidente emerito si erano aggravate. Il decesso è avvenuto alle 19.45 di venerdi 22 settembre in una clinica romana, la Salvator Mundi al Gianicolo. Napolitano è stato il primo Presidente della Repubblica in carica a essere rieletto al Quirinale: la prima volta nel 2006, la seconda nel 2013. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo della politica italiana, ma, un po’ da tutto il Mondo. In Parlamento dal 1953, Napolitano era anche uno degli ultimi dirigenti della vecchia guardia ancora in vita del Partito Comunista Italiano, insieme ad Achille Occhetto, Aldo Tortorella,e Gianni Cervetti. Una vita a sinistra e convinto europeista.

Le parole del suo successore. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha detto: “Eletto alle più alte magistrature dello Stato, Presidente della Camera, senatore a vita, Presidente della Repubblica per due mandati, ha interpretato con fedeltà alla Costituzione e acuta intelligenza il ruolo di garante dei valori della nostra comunità, con sentita attenzione alle istanze di rinnovamento presenti nella società. Votato alla causa dei lavoratori, inesauribile fu la sua azione per combattere la spirale delle morti sul lavoro. La sua morte mi addolora profondamente e rivolgo ai familiari il cordoglio dell’intera nazione”. La premier Giorgia Meloni invece ha espresso cordoglio a nome di tutto il governo.

La camera ardente sarà allestita a Palazzo Madama. Lo ha annunciato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Potrebbe essere organizzata già per domenica 24 settembre. E per lui dovrebbe essere convocato un Consiglio dei ministri straordinario per decidere i funerali di Stato. Secondo quanto si apprende, però, la famiglia starebbe pensando a una cerimonia laica. E un precedente in questo senso è quello dell’ex presidente della Camera, Pietro Ingrao. Subito dopo la notizia del decesso al Senato sono state messe a mezz’asta le bandiere.

Cordoglio mondiale per Giorgio Napolitano. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, nel suo messaggio di condoglianze per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica dice: “Con grande tristezza ho appreso la notizia della morte dell’ex presidente della Repubblica Italiana. Desidero esprimere le più sentite condoglianze al popolo italiano, in particolare alla vedova e ai figli del defunto, anche a nome dei miei connazionali. La sua persuasività e la sua chiarezza nel corso dei suoi decenni di lavoro mi hanno sempre profondamente colpito. Ho seguito presto il suo lavoro a distanza, anche quando ero studente. Ho avuto la fortuna di incontrarlo molte volte dopo”.

Il messaggio di Borrell. Su X, ex Twitter, l’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell scrive: “Napolitano ha messo la sua passione politica al servizio delle istituzioni italiane ed europee con rigore e coraggio. Ci mancherà il suo stimolo, ma ci resta il suo insegnamento, un faro per tutti i riformisti”.