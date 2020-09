Elezioni 2020, il Sì al referendum costituzionale è in testa

il Pd è la forza del cambiamento, garante anche in questa legislatura di un percorso di innovazione e modernizzazione delle istituzioni di cui da sempre sentiamo il bisogno", ha aggiunto Zingaretti. Su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio scrive: "Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo". Poi Luigi Di Maio, in una dichiarazione alla Camera dice: "Ora dobbiamo guardare avanti, alla normalizzazione delle indennità dei parlamentari. Voglio rivolgere un invito a tutti: uniamoci per ridurre anche gli stipendi dei parlamentari". il segretario Pd, Nicola Zingaretti, commenta i risultati del referendum: "Siamo molto soddisfatti: si apre, con la vittoria del Sì, una stagione di riforme. Si conferma che, garante anche in questa legislatura di un percorso di innovazione e modernizzazione delle istituzioni di cui da sempre sentiamo il bisogno", ha aggiunto Zingaretti.

Non tardano ad arrivare i primi commenti da parte dei politici: "Grazie a Eugenio Giani, candidato gentiluomo, per la bellissima e meritata vittoria. La Toscana oggi sorride" scrive su Facebook il leader di Italia viva Matteo Renzi commentando le proiezioni sul voto per le regionali.