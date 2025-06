Referendum, la domenica vicentina chiude al 19.51%. Schio e Vicenza oltre il 23%

Urne chiuse, almeno per stasera. L’affluenza alla prima delle due giornate referendarie si attesta, nel vicentino, al 19,51%. Tendenzialmente meglio nei grandi centri rispetto ai piccoli: Schio e Vicenza oltre il 23%. Freno tirato nei comuni montani: da Posina a Gallio, passando per Foza, percentuali sotto i 9 punti percentuali.

Cinque i quesiti referendari: scheda colore verde, abrogazione contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi; scheda colore arancione, abrogazione dell’articolo 8 della legge 604 del 15 luglio 1966, piccole imprese – licenziamenti e relativa indennità; scheda colore grigio, abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi; scheda colore giallo, esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici; scheda colore rosso, cittadinanza italiana con dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. C’è comunque tempo anche domani, lunedì 9 giugno: i seggi riapriranno dalle 7 alle 15. Poi il verdetto.

