Elezioni Europee, Mattarella: “Votate in tanti”. Simboli dei partiti, Schlein: “Non ci sarà il mio nome in quello del Pd”

A due settimane dalle elezioni europee, che si terranno dal 6 al 9 giugno 2024, Sergio Mattarella lancia un monito affinché i cittadini Ue ricordino l'importanza di recarsi alle urne. “Circa 400 milioni di cittadini andranno al voto e sarà un grande esercizio di democrazia: mi auguro una grande partecipazione al voto così i cittadini diventano protagonisti del loro futuro. Poi sarà compito delle istituzioni fare in modo che l'Unione diventi un soggetto protagonista della scena internazionale” ha detto il Presidente della Repubblica intervenendo alle celebrazioni di Brdo per il ventesimo anniversario dell'adesione della Slovenia all'Unione europea. Il capo dello Stato ha approfittato dell'occasione per ricordare che “questa è una stagione che richiede il coraggio di riforme incisive e coraggiose“. E per questo si augura che l'Europa non sia solo spettatrice.

Sono scaduti oggi alle 16 i termini per depositare i simboli dei partiti che intendono presentarsi alle europee. Non tutti supereranno il vaglio degli uffici elettorali e molti di questi si ritroveranno nella bacheca dei “ricusati”. Per le liste dei candidati il termine è il primo maggio.

Il primo simbolo depositato alle 8 di mattina di ieri è stato quello della Lista di Cateno De Luca “Libertà” portato al Viminale dall'ex sottosegretaria M5S ora rappresentante di “Sud chiama Nord” Laura Castelli. Nel pomeriggio è arrivato Giuseppe Conte per depositare il simbolo del Movimento 5 Stelle, che oltre alla parola “Movimento” e le 5 stelle porta nel simbolo per le Europee anche il 2050, anno per la neutralità climatica e la parola Pace. Tra gli ultimi ad arrivare, invece, il simbolo del Pd, a causa delle tensioni sulla proposta di inserire il nome della leader del partito. “Se è un'idea che divide più che unire – ha detto la segretaria dem Elly Schlein – non ho problemi a tirarla indietro”.