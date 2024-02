Elezioni in Sardegna, vince Todde. Il centrosinistra esulta: “Un giorno indimenticabile”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È Alessandra Todde la nuova presidente della Sardegna. Battuto dunque il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. La vittoria arriva al fotofinish, con la candidata del centrosinistra che ottiene il 45,3% delle preferenze contro il 45% dello sfidante. Esultano Giuseppe Conte ed Elly Schlein: “Un giorno indimenticabile” commenta il leader 5 stelle. “Cambia il vento” ha detto la segretaria dem.

Il voto in Sardegna premia quindi la coalizione di centrosinistra. E non era un risultato scontato, visto anche come sono andate le votazioni. “Sono molto emozionata, è una vittoria di questa straordinaria candidata che ha fatto una campagna splendida e che potrà ridare speranza a questa sua meravigliosa terra”, ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, che festeggia proprio oggi l’anniversario del suo primo anno da leader dem. “È stato fatto un grande lavoro per un progetto serio, sono, anzi siamo felicissimi per i cittadini che hanno

creduto in questo rinnovamento” ha detto invece Giuseppe Conte durante il breve incontro con i giornalisti insieme a Schlein e Todde.

Il grande sconfitto è Paolo Truzzu, sostenuto dal centrodestra. Un risultato in cui sembrerebbe essere stato decisivo il voto disgiunto. Truzzu ha infatti ottenuto circa 327 mila voti, mentre le liste che lo sostengono hanno raggiunto quota 333 mila. Mancano quindi all’appello 5mila preferenze tra il suo 45% personale e il quasi 49% della coalizione. Questi elettori hanno scelto un altro candidato presidente. Il dato simbolico più forte è quello di Cagliari, città dove Truzzu è sindaco uscente. Nel capoluogo regionale Todde è arrivata al 53% mentre il centrodestra si ferma sotto il 35%.