Elezioni regionali. Veneto a Stefani, Campania a Fico e Puglia a Decaro

e ha sottolineato: “Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono. Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare. Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati e a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale”. Così Giorgia Meloni su Facebook.

Netto però il calo dell’affluenza nelle tre Regioni, dai 10 ai 16 punti percentuali in meno rispetto all’ultima tornata elettorale. E’ del 43,64% l’affluenza definitiva alle elezioni regionali in Puglia, Veneto e Campania. E’ quanto emerge dai dati di tutte le 14.586 sezioni, diffusi sul sito Eligendo. La percentuale è in calo di quasi 14 punti rispetto alla precedente votazione quando si era attestata al 57,60%.

In Puglia è stata del 41,83%. La percentuale è in calo rispetto al 56,43% della precedente tornata elettorale. In Veneto affluenza definitiva 44,64%, in calo di oltre 16 punti. In Campania affluenza definitiva al 44,06%, in calo di oltre 11 punti.