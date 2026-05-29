Sono 267 mila gli occupati stranieri in Veneto nel 2025. I dati di Veneto Lavoro

Quanti sono i lavoratori stranieri in Veneto e come incide la loro presenza sulle dinamiche occupazionali regionali? A queste domande prova a rispondere il nuovo report della collana “Misure” dell’Osservatorio regionale Mercato del Lavoro, dal titolo “Misurare la presenza straniera nel mercato del lavoro veneto”. Una ricerca che ha avuto l’obirettivo di arricchire la conoscenza di questo fenomeno, cercando di cogliere le diverse dimensioni della presenza straniera in Veneto, partendo dal bacino di popolazione residente e in età lavorativa fino all’analisi delle modalità di accesso e permanenza nel mondo del lavoro e dei percorsi lavorativi intrapresi.

Al 1° gennaio 2025 gli stranieri residenti in Veneto erano complessivamente 503 mila, pari al 10,4% della popolazione complessiva. Di questi, 365 mila (71%) sono non comunitari. Quelli in età lavorativa sono 388 mila.

Nel 2025 gli occupati stranieri residenti sono circa 267 mila, pari al 12% del totale. I lavoratori stranieri rappresentano circa un terzo delle nuove assunzioni. Spesso i lavoratori stranieri sono interessati da rapporti di breve durata, ripetuti nel corso dell’anno, e si concentrano in settori e profili professionali più esposti a stagionalità o discontinuità occupazionale, come il comparto agricolo, turismo, commercio e servizi di pulizia.

Gli “esordienti”, ovvero quelli che per la prima volta risultano avere un rapporto di lavoro attivo in Veneto, perché provenienti da altre regioni italiane, dall’estero, da rapporti di lavoro non subordinati o da forme di irregolarità, sono oltre 50 mila.

I disoccupati stranieri sono in progressiva e rapida diminuzione negli ultimi anni. Nel 2025 sono stati mediamente circa 15.500, pari al 20% del totale. Di questi, 3 su 4 sono non comunitari.

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