Il concorso per medici di pronto soccorso è un flop: rispondono in 24 per 165 posti

C’erano 165 posti messi in bando per tempo pieno e indeterminato, ma hanno fatto domanda solo in 24: si è rivelato un flop il concorso, scaduto ad aprile, di Azienda Zero per reclutare nuovi medici per i pronto soccorso in Veneto.

La medicina d’urgenza continua a rivelarsi “respingente” per i giovani medici e non riesce ad attrarre neanche professionisti stranieri, evidentemente. “L’esito deludente del concorso indetto da Azienda Zero per assumere medici nei Pronto Soccorso, preoccupa fortemente e svela ancora una volta tutta la fragilità del Sistema Sanitario Regionale. Una fragilità che tocca proprio nell’emergenza-urgenza uno dei suoi picchi”. A dirlo i consiglieri regionali del Partito Democratico, Giovanni Manildo, capogruppo e Chiara Luisetto, vicepresidente della Commissione Sanità.

“Questo concorso – aggiungono – è riuscito a coprire meno del 15% dei posti messi a bando: un dato che rappresenta un ultimatum per la Regione, chiamata a fare delle scelte. Perché se la prospettiva, come ha fatto capire l’assessore Gerosa in alcune recenti dichiarazioni, è quella di accontentarsi che nei Pronto Soccorso prestino servizio figure non specializzate, siamo decisamente sulla strada sbagliata. Al tempo stesso questo scenario rischia di portare sempre di più verso una privatizzazione e un affidamento ai gettonisti, con tutte le conseguenze in termini di minor controllo nella qualità dell’erogazione dei servizi”.

“Continuano a rimanere scoperti i veri nodi che non rendono più attrattive queste posizioni. Criticità che riguardano soprattutto le condizioni economiche e quelle relative alla sicurezza nei luoghi dell’emergenza, dove è sempre più a repentaglio l’incolumità e la tranquillità degli operatori. Fino a quando non si mette mano a questi aspetti – commentano i consiglieri – che costituiscono una barriera respingente ai nuovi ingressi di professionisti, dai medici agli infermieri, le carenze saranno sempre più forti, e al massimo tamponate”.

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