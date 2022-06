Incidente tra i boschi, taglialegna si frattura una gamba: soccorso in eliambulanza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non è stato colpito da un albero in caduta, come si temeva in un primo momento, ma sarebbe inciampato nei tronchi a terra e poi scivolato in una scarpata il boscaiolo soccorso poco prima di mezzogiorno sull’Altopiano di Asiago, e più precisamente sulla Paina di Marcesina in località Valmaron.

L’uomo ferito, A.B. le iniziali e di 33 anni di età, è stato subito stabilizzato sul posto dai soccorritori giunti nel tratto di bosco, prima di venire trasportato in ospedale a Vicenza e affidato alle cure ortopediche del caso.

Un infortunio grave ad un arto inferiore – si parla si sospetta frattura – che ha consigliato di attivare il servizio di emergenza sanitaria via cielo del 118, con operatori del Suem e anche il personale del Soccorso Alpino a raggiungere il territorio montano di Enego per prestare aiuto al taglialegna, un giovane lavoratore di origine rumena ma residente nel Vicentino.

Dopo aver inciampato in un tronco, l’infortunato avrebbe perso l’equilibrio ruzzolando per 5/6 metri lungo il pendio verso il basso, rimanendo immobile per il forte dolore patito alla gamba ferita. La segnalazione con richiesta di aiuto è partita alle 11.30 di oggi, con allarme immediato che ha coinvolto in primis il team di Soccorso alpino di Asiago, partito verso la valle indicata assieme a un’ambulanza per dare supporto all’intervento dell’elicottero di Verona emergenza.

Una volta individuato il luogo dell’incidente, dove nel frattempo il 33enne era stato riportato a monte dalle altre persone presenti, l’eliambulanza ha sbarcato in hovering èquipe medica e tecnico di elisoccorso, i quali hanno prestato le prime cure all’uomo. Una volta assicurato alla barella rigida, l’infortunato è stato trasportato a braccia fino alla radura più vicina dove era atterrato l’elicottero, per essere infine trasferito a bordo e accompagnato all’ospedale San Bortolo di Vicenza.