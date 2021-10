G20, Draghi accoglie i leader mondiali. Al varo la minimum tax. Roma blindata

Le forze dell'ordine hanno intanto sgomberato i manifestanti del “Climate Camp” che erano seduti sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo a Roma, bloccando il traffico in direzione centro. Gli attivisti si sono lasciati sollevare di peso facendo resistenza passiva. La corsia centrale è stata liberata, mentre i manifestanti continuano a occupare la corsia laterale seduti o sdraiati sull'asfalto. “Se non cambierà bloccheremo la città”, urlano gli attivisti che, dopo il blocco, si sono spostati per recarsi nella pizza del ministero dell'Ambiente scortati dalla polizia. che erano seduti sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo a Roma, bloccando il traffico in direzione centro. Gli attivisti si sono lasciati sollevare di peso facendo resistenza passiva. La corsia centrale è stata liberata, mentre i manifestanti continuano a occupare la corsia laterale seduti o sdraiati sull'asfalto.urlano gli attivisti che, dopo il blocco, si sono spostati per recarsi nella pizza del ministero dell'Ambiente scortati dalla polizia.

. Il 2050 è l’ultima data per Europa e Stati Uniti, dieci anni più tardi per Pechino, Russia, India e Arabia Saudita. Ieri intanto la Corte suprema degli Stati Uniti ha deciso di esaminare gli appelli di vari Stati a guida repubblicana e di industrie del carbone che chiedono di limitare i poteri dell'Agenzia per la protezione ambientale (Epa) per regolare le emissioni di anidride carbonica in base al. Una decisione che potrebbe frustrare gli sforzi dell'amministrazione Biden contro i cambiamenti climatici e che è giunta proprio alla vigilia del G20.