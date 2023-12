Giornata Disabilità, Mattarella: “Superare pregiudizi e stereotipi”

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interviene sull’argomento: “la Giornata internazionale delle persone con disabilità ci ricorda che l'inclusione inizia dalla scuola: dentro le aule tutti i ragazzi devono sentirsi accolti e godere delle stesse opportunità, senza distinzioni. Il ministero e l'intera comunità scolastica sono impegnati per abbattere le barriere, non solo strutturali, per una scuola che sia veramente inclusiva”. interviene sull’argomento: “la Giornata internazionale delle persone con disabilità ci ricorda che ldentro le aule tutti i ragazzi devono sentirsi accolti e godere delle stesse opportunità, senza distinzioni. Il ministero e l'intera comunità scolastica sono impegnati per abbattere le barriere, non solo strutturali, per una scuola che sia veramente inclusiva”.

Nel nostro Paese – scrive ancora Mattarella – le famiglie rappresentano, da sempre, il principale sostegno per le persone con disabilità, impegnate in sfibranti battaglie per cercare di sopperire alle carenze assistenziali e sociali a cui i loro cari sono esposti. Abbiamo il dovere di riconoscere l'enorme valore di coloro che si prendono cura dei propri cari, trovandosi spesso a dover rinunciare al lavoro, alle proprie aspirazioni”.