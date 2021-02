Governo, al via il voto su Rousseau: M5S invita al Sì. Attesa per i nomi del nuovo esecutivo

Voterà Sì anche il presidente della Camera Roberto Fico, che spiega: “Il Movimento in queste ore consulterà i propri iscritti per decidere se partecipare a un governo che metta al centro il superamento delle emergenze attuali, il Recovery Plan e la transizione ecologica, guidato da Draghi. Il momento delicato che il Paese sta vivendo ci impone una riflessione seria e un’assunzione di responsabilità”.

La leader FdI, Giorgia Meloni, rimarca invece il suo No al governo Draghi: “Il tentativo di convincerci c’è stato, ma chi ci conosce sa che su queste cose abbiamo una parola sola. Se ci asterremo lo valuteremo alla fine, sulla base del perimetro del governo e del programma. Di certo, non voteremo la fiducia. Dall’opposizione non avremo preconcetti e se ci saranno provvedimenti che riteniamo giusti li voteremo”, aggiunge.