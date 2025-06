Manifestazione per Gaza a Roma: 300mila in piazza

Oltre 300mila persone si sono ritrovate sabato a Roma per la manifestazione per Gaza organizzata da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, che hanno sfilato dietro lo striscione con la scritta “Gaza stop al massacro. Basta complicità”‘.

Secondo la segretaria del Pd Elly Schlein “E’ un’enorme risposta di partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu. E’ un’altra Italia, che non tace, come fa il governo Meloni”, ha sottolineato Schlein, al corteo, aggiungendo: “E’ un’Italia che vuole il riconoscimento dello Stato palestinese e questa è l’Italia che vogliamo”. E ancora, Schlein ha affermato: “Non vogliamo essere complici del governo d’Israele. Noi da qui esprimiamo tutto il nostro supporto agli israeliani che stanno protestando contro i crimini del loro governo, accusandolo di perseguire questa guerra per fini personali. La nostra condanna di Hamas non può essere più netta e più forte. Ma l’attacco terroristico non può giustificare il massacro di bambini, una punizione collettiva di un intero popolo. Il nostro attacco a Netanyahu non è antisemitismo, continueremo a contrastarlo in ogni forma, la lotta all’antisemitismo è nel nostro Dna, non come in qualche organizzazione giovanile di qualche partito di governo…”.

Secondo il leader del M5S Conte “Questa è la piazza dell’umanità contro lo sterminio sistematico che va avanti da venti mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano. Ci sono misure concrete nella nostra mozione unitaria, da cui parte questa iniziativa. La presenza di tantissimi cittadini oggi è il segno che l’opinione pubblica e i cittadini italiani non ci stanno più. Stop a questo sterminio”

Non solo i leader in piazza. Tra i presenti per il Pd il responsabile Organizzazione Igor Taruffi, il presidente dei senatori Francesco Boccia, gli europarlamentari Nicola Zingaretti e Stefano Bonaccini, i senatori Filippo Sensi e Antonio Misiani, il responsabile Esteri del partito Beppe Provenzano, i deputati Marco Furfaro, Piero de Luca e anche l’ex parlamentare Emanuele Fiano, che ieri era all’iniziativa a Milano al teatro dei Parenti organizzata da Matteo Renzi e Carlo Calenda. Per M5s ci sono tra gli altri Roberto Fico e Paola Taverna. Per Avs Nichi Vendola, il presidente dei senatori Beppe de Cristofaro, i deputati Piccolotti, Grimaldi, Zanella, Magni e Mari.