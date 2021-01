Governo in crisi, le ministre Pd si dimettono. Fico sospende l’aula e convoca i capigruppo

Fico, accogliendo la richiesta unanime di maggioranza ed opposizione, sospende i lavori dell'aula di Montecitorio ed annuncia a breve la convocazione della conferenza dei capigruppo e fa sapere che contatterà il presidente del Consiglio per riferirgli della richiesta avanzata dai gruppi parlamentari di venire a riferire in aula sulla situazione determinata dalle dimissioni dei ministri di Italia viva. "Quest'aula – sottolinea Fico – non è e non può essere indifferente a quanto sta succedendo". Il Centrodestra invece va all'attacco, Salvini e Meloni chiedono il voto. boom dell'hashtag #AvantiConConte in queste ore sui social, dopo lo strappo di Matteo Renzi. Ieri sera l'hashtag in poche ore ha raggiunto la prima posizione tra i trend topic superando rapidamente i 13mila tweet e questa mattina era ancora al secondo posto della classifica. L'hashtag è stato usato anche dai ministri Pd e M5s per sottolineare il loro supporto al premier. E intanto il web dice la sua: c'è stato unin queste ore sui social, dopo lo strappo di Matteo Renzi. Ieri sera l'hashtag in poche ore ha raggiunto la prima posizione tra i trend topic superando rapidamente i 13mila tweet e questa mattina era ancora al secondo posto della classifica. L'hashtag è stato usato anche dai ministri Pd e M5s per sottolineare il loro supporto al premier. Intanto questa mattina il presidente della Camera Robertoed annuncia a breve la convocazione della conferenza dei capigruppo e fa sapere che contatterà il presidente del Consiglio per riferirgli della richiesta avanzata dai gruppi parlamentari di venire a riferire in aula sulla situazione determinata dalle dimissioni dei ministri di Italia viva. "Quest'aula – sottolinea Fico – non è e non può essere indifferente a quanto sta succedendo"., Salvini e Meloni chiedono il voto.

Conte quindi ora può salire al Quirinale e rassegnare le dimissioni o chiedere di andare in Parlamento per cercare una verifica dopo aver congelato le dimissioni prendendo l’interim. Se la verifica andasse a buon fine, ovvero con un, il Conte II andrebbe avanti se invece il premier venisse bocciato in Parlamento a quel punto sarebbero automatiche le dimissioni.