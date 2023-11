Il PD torna in piazza: manifestazione a Roma per la pace e contro la Manovra

L'occasione è quella giusta per protestare contro la manovra del governo Meloni, ma anche per chiedere la pace in Medio Oriente. La manifestazione vuole però gettare anche le basi fondamentali per un campo largo, unica prospettiva plausibile e praticabile come alternativa al centrodestra.

Sul palco, in piazza, era presente chiaramente la segretaria Elly Schlein. “Una piazza meravigliosa, guardate che partecipazione. L'alternativa è qui, intorno a noi”, ha affermato nel suo intervento insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Schlein al suo arrivo ha fatto un breve giro in piazza dove è stata acclamata dai presenti che sventolano bandiere della pace e dell'Europa. “Tantissimi militanti per un futuro più giusto, che vuol dire lotta alla precarietà, salario minimo, difesa della sanità pubblica, dei lavoratori e dei pensionati che la manovra della Meloni vuole colpire”, ha aggiunto poi il deputato Andrea Orlando.

Detto di Schlein, Gualtieri e Orlando, ad intervenire è anche il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, mentre in piazza non ci sono solo esponenti dem vista anche la presenza anche di quelli di M5s, guidati da Giuseppe Conte, e di Avs, l'alleanza di Sinistra italiana e dei Verdi (con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni). In piazza, come accennato, sventolano le bandiere della pace e quelle col simbolo del Pd. Presenti inoltre quattro gazebo (per raccogliere le firme) oltre a uno spazio allestito per i bambini.