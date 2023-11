MotoGp in Malesia: la pole è di Bagnaia, ma la Sprint incorona Alex Marquez

Si preannuncia una gara tiratissima in Malesia per la MotoGp, diciottesimo e terzultimo appuntamento stagionale. Dalla pole partirà Pecco Bagnaia che con la sua Ducati fa segnare anche il nuovo record del circuito di Sepang in 1:57.491. Prestazione da urlo quella del Ducatista iridato, che batte per 58 millesimi il suo rivale nella corsa al titolo Jorge Martin, che lo insegue da una distanza di 11 punti in classifica.

A penalizzare lo spagnolo una caduta alla curva 4 che regala a Bagnaia pole e primato assoluto del circuito oltre ad una grande iniezione di ottimismo per la gara di domani a Sepang, dove i due contendenti scatteranno davanti a tutti, per un attesissimo confronto diretto che sta rendendo piccantissima questa meravigliosa sfida iridata in casa Ducati.



Per Martin non sarà certo una gara in tranquillità visto l’accerchiamento delle rosse. Dalla sua terza posizione Enea Bastianini, cercherà di dare del filo da torcere dopo essere stato il migliore della Q1. Il riminese non ha fatto mancare la sua risposta sul campo nel momento giusto, anche per gettare acqua sul fuoco dei rumors su un’eventuale ‘retrocessione’ in Pramac per il 2024. Nel frattempo però la Sprint Race del Gp di Malesia incorona Alex Marquez davanti a Martin 2° e Bagnaia che nonostante il terzo posto non nasconde la delusione. Martin ha infatti rosicchiato due punti a Pecco, partito in testa, ma scivolato alle spalle del suo avversario, dopo esser stato superato anche da Alex Marquez