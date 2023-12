Il progetto “Educare alle relazioni” avanti senza garanti. Lo annuncia Valditara

Il progetto, pensato dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin e volto a combattere maschilismo e violenza di genere nelle scuole, non avrà Paola Concia, suor Monia Alfieri e Paola Zerman come garanti. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Valditara ha spiegato che “Dal momento che la scuola italiana ha bisogno di serenità e non di polemiche, ho deciso di non attivare l’incarico di garanti del progetto ‘Educazione alle relazioni’ a suor Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Zerman. Rinnovo loro i ringraziamenti per la disponibilità e la generosità dimostrate. Il progetto ‘Educare alle relazioni’ andrà avanti senza alcun garante. Nel suo svolgimento concreto si continuerà il dialogo con le associazioni rappresentative dei genitori, dei docenti e degli studenti”.

Paola Concia, Coordinatrice del Comitato Organizzatore di Didacta Italia, commenta: “Capisco la decisione del ministro Valditara e lo ringrazio della fiducia accordatami: dopo due giorni di polemiche da ambienti massimalisti della destra e della sinistra, è per me evidente che non esistono le condizioni per svolgere il lavoro equilibrato e dialogante che mi ero proposta insieme alle altre due garanti del progetto ‘Educazione alle relazioni’. Resto convinta che solo il confronto tra matrici culturali differenti possa produrre linee guida efficaci e non divisive sul tema del rispetto della libertà delle donne”.

Critiche le opposizioni. Secondo Elly Schlein, segretaria del Pd, afferma: “E’ urgente rendere obbligatoria l’educazione all’affettività e al rispetto delle differenze in tutti i cicli scolastici, coinvolgendo le competenze dei centri antiviolenza. Questa è la strada. Ci preoccupa vedere che il ministro Valditara nomina dei garanti per i suoi progetti solo facoltativi e poi non è in grado nemmeno di andare avanti su quei progetti”.