Meloni incontra il premier maltese Abela: “Cooperazione con i Paesi africani per alternative alle migrazioni”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro di Malta, Robert Abela che è stato accolto con gli onori militari e sono stati intonati gli inni nazionali.

Nelle dichiarazioni congiunte alla stampa la premier ha dichiarato: “È un incontro che concretizza il nostro lavoro di rilancio di relazioni solide che affrontano molti temi in comune. Ci siamo ritrovati molto spesso al Consiglio europeo a difendere reciproci interessi nazionali, come sui flussi migratori irregolari, e – aggiunge la Meloni – penso alla opportunità necessaria di continuare a fare un lavoro comune anche in vista del prossimo consiglio Ue”.